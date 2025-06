La Diocesi chiama i fedeli per la programmazione pastorale del futuro

Si sta avviando verso la conclusione l’anno pastorale per la diocesi di Reggio-Guastalla e il vescovo Giacomo Morandi chiama i fedeli alla convocazione diocesana "Custodi di risorse, costruttori di comunità: amministrare con speranza nella Chiesa". L’appuntamento è venerdì e sabato al centro pastorale Sacro Cuore di Baragalla. È un momento di programmazione pastorale a cui sono chiamati tutti i battezzati; la riflessione comunitaria verterà sulla maggiore "leggerezza" richiesta alla Chiesa in vista di un’evangelizzazione più efficace. Il primo momento dell’assemblea è fissato per venerdì alle 19: dopo l’apericena di benvenuto e la preghiera, alle 20 interverrà il celebre economista Stefano Zamagni (foto)ð 0522-1757969.

Cesare Corbelli