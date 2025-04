La diocesi in preghiera per l’addio a Bergoglio

La testimonianza spirituale e umana che ha segnato il pontificato di Papa Francesco sarà sicuramente una eredità importante. E l’amore che i fedeli reggiani nutrivano verso il Santo Padre è ribadito dalle tante iniziative che si stanno moltiplicando nelle varie parrocchie della diocesi.

Come già annunciato, domenica il vescovo Giacomo Morandi (nella foto) celebrerà in Duomo una Messa solenne alle 11.30, ma i momenti di preghiera sono già iniziati nei giorni scorsi e sono in continuo aumento, di seguito l’elenco in programma oggi: al Santuario di Montericco di Albinea alle 17 preghiera di suffragio e alle 19 la Messa; alle 18.30 Santa Messa al Buon Pastore a Reggio città e Santo Rosario alla chiesa del Castello a San Polo; alle 19 Messa in suffragio a Cerredolo e Rosario in chiesa a Rubiera, infine alle 21 a Salvaterra di Casalgrande, veglia di preghiera.

Cesare Corbelli