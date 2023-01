La disabile: "Non accetto le spiegazioni di Seta, chiesto un confronto"

"Non accetto in alcun modo le false motivazioni di Seta, in merito a quanto accaduto presso la biglietteria il 28 dicembre", controreplica Emanuela Monaci. La donna conferma le accuse al servizio di Seta, con utenti costretti a lunghe file, solo uno sportello aperto al pubblico, rifiuto dell’impiegato di compilare la parte del modulo che spetta all’azienda, la sua rinuncia per non creare ulteriori problemi e il ritorno nel momento della pausa pranzo, quando i moduli dei genitori vengono invece compilati senza problemi. "Quindi perchè i loro andavano bene e il mio no, visto che li ho compilati tutti uguali? A quel punto - scrive Emanuela Monaci - mio padre mi ha invitato a raggiungerlo (.:.), io non ho proferito parola nei confronti dell’impiegata, se non quando mi è stato detto che lo sportello chiudeva perchè l’impiegata era stata convocata e che dovevi mettermi in fila dall’altra parte. Solo a quel punto mi sono semplicemente permessa di alzare la voce invocando l’intervento dei carabinieri".

"Mi dispiace cari vertici Seta, va bene avere difficoltà visive, ma non ci sto a passare per disabile mentale. Il mio rammarico - conclude Emanuela Monaci - è quello di essermene andata via al mattino senza aver filmato nulla altrimenti sarebbe stato ben complicato arrampicarsi sugli specchi. Per quanto mi riguarda, sono talmente tranquilla da aver già provveduto a chiedere una convocazione in sede a Reggio e non a Modena, date le mie difficoltà di spostamento, così finalmente possiamo guardare in faccia l’evidenza dei fatti senza trovare scuse".