La dismissione dei pilomat: "Quanto ci sono costati?"

Dopo il mea culpa sui pilomat del dirigente alla mobilità Paolo Gandolfi, il consigliere comunale di Coalizione Civica, Dario De Lucia attacca: "Bene riconoscere l’errore, ma diteci quanto sono costati". Dopo che è stato annunciato nelle settimane scorse che i dispositivi in centro storico verranno tolti, De Lucia si chiede "cosa ne farà ora il Comune di questi strumenti così costosi?". A chiederlo, parlando di un tema che tanto fa discutere è il gruppo di Coalizione Civica, che ha depositato un’interpellanza in cui domandano chiarimenti sulla dismissione dei pilomat, le colonnine automatiche comandabili con telecomando installate in numerosi accessi al centro storico come strumenti di gestione del traffico.

In totale, sono presenti 21 dissuasori oleodinamici a scomparsa (pilomat) montati attorno all’area pedonale. Gli aggiornamenti del Pums Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Reggio prevedono la loro rimozione e la sostituzione con telecamere con software Ocr per il rilevamento del transito veicolare. "Tutto bene? Per nulla – tuona De Lucia – Solamente per l’installazione degli ultimi dissuasori pilomat il Comune ha speso un totale di 182 mila euro, dei quali non sono computate le numerose spese di manutenzione sostenute. Negli anni i problemi e i disagi registrati sono stati parecchi, basti pensare al pilomat di via Crispi, dove è stata poi piazzata una panchina fissa. Senza contare che lo stesso dirigente Gandolfi ha dichiarato pubblicamente che i pilomat sono stati un problema a livello di funzionalità. Peccato che l’amministratore delegato dell’azienda produttrice abbia replicato a tono al Carlino, ricordando che i problemi sono iniziati nel 2020, quando la manutenzione non è più stata curata dall’impresa originaria". Puntuali le domande rivolte alla giunta nell’interpllenza: "Il Comune era a conoscenza degli alti costi di gestione, quando ha deciso di montarne altri? E questi costi saranno resi pubblici? Non sappiamo a oggi quali siano le spese nel decennio del mandato Vecchi. E con queste premesse, perché il Comune nel 2020 ha deciso di interrompere l’affidamento dei lavori di manutenzione all’azienda produttrice? E a chi è stato assegnato l’incarico?".