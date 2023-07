La distrae e le ruba la borsetta dall’auto

Truffe, furti con destrezza, raggiri vari. Diversi i casi avvenuti negli ultimi giorni nella Bassa. A Bagnolo, in via Volta, una donna è stata fermata in auto con un pretesto. E mentre un uomo la distraeva con richieste di informazioni, un complice è riuscito a portarle via la borsetta che era nell’auto. Simile episodi, sempre l’altra mattina, nei pressi di un supermercato del paese. Non mancano poi le truffe: a Luzzara una coppia di pensionati è stata derubata da malviventi che si sono falsamente presentati come tecnici della società del servizio idrico. Simile episodio pure a Reggiolo, dove almeno due abitazioni sono state "visitate" con le stesse modalità. Sono in corso accertamenti delle forze dell’ordine per cercare di risalire agli autori dei vari reati, sempre più spesso ai danni di anziani.