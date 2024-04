La ditta Mar Plast condannata per "comportamento antisindacale"

Ribaltata la sentenza di primo grado del tribunale di Reggio su un presunto comportamento antisindacale che era stato denunciato dal sindacato Filctem Cgil nei confronti della ditta Mar Plast di Rio Saliceto, che opera nel settore della gomma plastica. L’azienda riese, secondo la denuncia, avrebbe forzato i dipendenti a fare pressioni alla Rsu affinché sottoscrivesse l’accordo sindacale, escludendo tutti quei lavoratori che al momento dell’erogazione del premio non fossero in forza. L’azienda a fronte del rifiuto da parte della Rsu di sottoscrivere un accordo considerato "discriminatorio, iniquo ed ingiusto", decise di procedere unilateralmente all’erogazione del premio solo ai lavoratori in forza fissa in ditta, con un accordo individuale, "sconfessando nei fatti il ruolo della Rsu e le richieste presentate dal sindacato".

Ora la Corte d’Appello di Bologna ha ritenuto invece fondate le tesi della Filctem Cgil, assistita in giudizio dagli avvocati Massimo Ferrari, Andrea Consolini, Luca Incerti e Niccolò Vendemmiati. La vicenda riguardava il periodo della trattativa per il rinnovo del contratto aziendale del 2020.

"Questa vittoria – dichiara Erica Morelli della Filctem Cgil – valorizza l’importante valore collettivo del contratto di secondo livello, che ha il dovere di redistribuire la ricchezza prodotta grazie al lavoro svolto da tutte le maestranze, nessuno escluso".