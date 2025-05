La diversità come ricchezza e valore, la tavola rotonda a Viano

Inclusione: un evento a Viano incentrato sulla riscoperta della diversità come valore. Giovedì 29 maggio alle 20.45 si terrà una serata di riflessione dal titolo ‘Diventare persone-Come l’autismo ci aiuta a essere umani’ a cura di Maurizio Casini alla Locanda SottoLaLuna in via San Polo 4 a Viano. Sarà un’occasione pensata per genitori, bambini, insegnanti, educatori e professionisti del settore, ma aperta a chiunque intende approfondire il valore della diversità e il significato autentico dell’inclusione. "Attraverso parole, suoni, immagini e testimonianze, ci interrogheremo su come l’autismo possa offrirci uno sguardo più ampio e umano sul mondo che abitiamo", dicono i promotori. Si alterneranno letture interpretate da Faustino Stigliani e Veronica Strazzullo, accompagnate da momenti di lettura musicata a cura di Lorenzo Lugari. Verrà presentato il volume ‘Neurofantasmi’ scritto dalla pedagogista Benedetta Casali e illustrato da Giulia Vivi. Un libro nato dall’esperienza scolastica e umana dell’autrice che racconta la storia di una classe della scuola primaria e dell’incontro con un compagno autistico.

A dialogare con le autrici sarà Marco Capriglio, docente e funzione strumentale per l’inclusione all’Iis Cattaneo-Dall’Aglio di Castelnovo Monti. "Sarà un momento di ascolto, scambio e crescita aperto a tutte le persone che credono nel valore dell’inclusione e desiderano costruire una comunità più consapevole, empatica e accogliente".

m. b.