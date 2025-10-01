La donazione dei Lions in pediatria. Uno spirometro e tanti giocattoli

È arrivato un treno carico di… uno spirometro e tantissimi giocattoli per i piccolissimi ricoverati nella struttura complessa della Pediatria dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio, diretta da Alessandro De Fanti. Un reparto che conta 15mila accessi al pronto soccorso pediatrico all’anno e oltre 1.200 ricoveri.

Si tratta di giochi tattili, pensati per la fascia 0-36 mesi, e di uno spirometro di riserva per l’attività ambulatoriale. Una significativa donazione resa possibile dall’impegno di dieci club Lions reggiani e del Leo club.

L’iniziativa è nata da un contatto con il presidente di zona Giulio Bertaccini. I giochi e lo spirometro sono stati consegnati, ieri, 30 settembre, alla ralla pediatria. "Abbiamo chiesto che i giochi fossero nuovi, confezionati e con marchio Cee – spiega De Fanti – perché destinati ai piccolissimi. Abbiamo anche necessità di uno spirometro non collegato online, come supporto in caso di guasti e in futuro anche per pazienti immobilizzati, così da eseguire esami direttamente a letto".

Il coordinatore infermieristico, Danilo Ignone, sottolinea: "Siamo carenti di giocattoli per i più piccoli. La nostra ludoteca ora ne è stata arricchita, i giochi portano un sorriso e rendono l’ospedale più sereno".

Anche la coordinatrice dell’area ambulatoriale pediatrica, Laura Boni, evidenzia l’importanza del dono: "Accogliamo pazienti da zero a 18 anni, anche con disabilità gravi. Alcuni restano da noi molte ore per le terapie: il gioco è un elemento fondamentale. Lo spirometro donato rappresenta una prospettiva preziosa per facilitare diagnosi anche fuori dall’ambulatorio".

De Fanti conclude: "I Lions, come altre realtà del terzo settore, ci aiutano a mantenere la dimensione ludica in ospedale che ma deve diventare anche uno spazio a misura di bambino".

A lui s’è unito Gianni Mazzi (direttore del presidio ospedaliero provinciale Ausl). I 10 club Lions di Reggio che hanno donato sono: Reggo club Albinea Ludovico Ariosto; Canossa Val d’Enza; Reggio Emilia Host; Reggio Emilia Regium Lepidi; Reggio Emilia La Guglia- Matilde di Canossa; Castelnovo Monti; Correggio Antonio Allegri; Fabbrico Rocca Falcona; Guastalla Ferrante Gonzaga; Sant’Ilario d’Enza; Leo club Reggio Emilia La Guglia Matilde di Canossa

Mariagiuseppina Bo