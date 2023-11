La donazione del Siulp al canile di Cella

Il Siulp di Reggio lancia la prima edizione della campagna ‘Fa un freddo cane’. Il sindacato dei lavoratori di polizia ha consegnato al canile di Cella, cibo e coperte raccolti per gli animali ospiti. "Ci apprestiamo tra qualche mese alle vacanze di Natale – spiega Aldo Aragiusto, segretario provinciale del Siulp – e quindi è d’obbligo concedersi un momento di spensieratezza e di allegria per se stessi e per i propri familiari ed amici, ma anche in questo periodo è bene non dimenticare mai chi è intorno a noi, di chi fa parte lo stesso della nostra famiglia in maniera affettuosa ma silenziosa. Come i nostri amici a quattro zampe che ci fanno compagnia durante tutto l’anno, ma a volte hanno bisogno di aiuto. Ci sono cani a cui non manca nulla, né cibo né coperte, ma altri hanno invece bisogno di ogni cosa soprattutto durante l’inverno. Per questo è nata l’iniziativa dal titolo “Fa un freddo cane”. Questa importante iniziativa solidale è partita il 1° ottobre con l’obiettivo di raccogliere tra i colleghi della provincia reggiana il cibo, e non solo, a favore dei nostri amici a quattro zampe. Abbiamo raccolto cibo per cani, secco e umido, coperte di lana, asciugamani. La Polizia di Stato da sempre è sensibile ai maltrattamenti agli animali. Questa sorta di colletta alimentare è nata con l’obiettivo di permettere il benessere degli animali in difficoltà, donando pasti, coperte e una cuccia agli amici a quattro zampe".