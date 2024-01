La donazione di Conad: "Un assegno per i bimbi"

Arriva una nuova, importante donazione a sostegno dell’Arcispedale, che va ad arricchire le dotazioni di pediatria e pronto soccorso pediatrico. Conad Centro Nord ha devoluto 37mila euro al Santa Maria Nuova, che sono il risultato dell’iniziativa solidale ‘Una collezione da favola’, in partnership con Goofi by Egan, attiva nei punti vendita Conad da ottobre alle festività natalizie.

"La ragguardevole somma donata da Conad al nostro presidio è testimonianza di un grande affetto nei nostri confronti della cittadinanza e provincia reggiana, considerato che, dati alla mano, le altre provincie coinvolte non hanno raggiunto questa cifra – commenta Alessandro De Fanti, direttore dell’Unità operativa complessa di Pediatria –. Un sostegno fondamentale al Ps pediatrico, in vista del futuro Mire".

Associazione Curare per il Mire rappresentata ieri dalla presidente Deanna Ferretti Veroni, che insieme a dottor De Fanti, a Nicoletta Vinsani, coordinatrice infermieristica dei due reparti, a Paola Rondanini del Cda di Conad, soci e personale di Pediatria si sono messi in posa incassando l’assegno. Esito più che soddisfacente dell’iniziativa Charity nei punti vendita della provincia di Reggio, grazie alla generosità dei clienti. Un progetto nato con l’intento di sostenere gli ospedali dei bambini e i reparti pediatrici a cui hanno partecipato i possessori di Carta insieme e Carta insieme più Conad card, acquistando i prodotti Goofi ispirati ai personaggi delle fiabe e realizzati in plastica Abs 100% riciclata.

"Desidero ringraziare Conad Centro Nord e soprattutto i tanti cittadini che hanno contribuito a questa bellissima iniziativa – dichiara Deanna Ferretti –. Un grande gesto che ci riempie di gioia e orgoglio". Aggiunge De Fanti: "Dotiamo il Ps Pediatrico di apparecchiature sempre più all’avanguardia, verso il Mire! L’obiettivo consiste nell’allestimento di due posti letto per i piccoli pazienti che presentino criticità maggiore, uno di essi con possibilità di isolamento infettivo. I letti saranno dotati di monitoraggio dei parametri vitali, di un’apparecchiatura con lettura a infrarossi per individuare con facilità gli accessi venosi, senza causare dolore, e di un ecografo portatile. Siamo consapevoli che il Ps Pediatrico è il biglietto da visita con cui ci presentiamo alla comunità e con queste innovazioni guardiamo alle potenzialità del futuro edificio Mire, ora in realizzazione". Per ogni premio distribuito nelle province di Reggio, Parma, Piacenza e della Lombardia, Conad C.N. ha devoluto 50 centesimi a favore di 6 ospedali dei bambini e reparti pediatrici, per oltre 193mila euro.