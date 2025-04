"La donna nella Resistenza":. Liliana Cavani stasera al Rosebud. Proiezione del film e poi dibattito

Liliana Cavani è ospite questa sera al cinema Rosebud, dalle 21. A conversare con lei la giornalista Simonetta Fiori. Una serata per celebrare l’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo attraverso la proiezione della pellicola "La donna nella Resistenza", diretta da Liliana Cavani nel 1965, documentario ancora oggi punto di riferimento rispetto al ruolo delle donne durante la Resistenza e sulla loro emarginazione nel Dopoguerra. Realizzato per la Rai, in occasione del ventennale della Resistenza, il documentario è stato uno dei primi lavori a esplorare temi fino a quel momento scarsamente affrontati nel dibattito pubblico. Cavani propone una serie di interviste a una ventina di donne partigiane di età, condizioni sociali e provenienza geografica diverse. Denso di testimonianze toccanti e spesso drammatiche, il film apre ancora oggi a un dibattito su tematiche di attualità sulle differenze di genere. Attraverso il documentario, Cavani esplora in modo crudo e realistico l’importante, ma spesso invisibile, contributo delle donne alla Resistenza mettendo in luce le difficoltà e le sfide che si ritrovavano ad affrontare, non solo a causa della guerra, ma anche per le convenzioni sociali del tempo che le relegavano a ruoli subalterni. Al di là e oltre il suo valore documentale, l’importanza storica del film è anche nell’operazione fatta dalla regista, che decide di dare voce alle donne in un contesto storico e sociale in cui la memoria della Resistenza era ancora legata soprattutto al ruolo degli uomini. Dando voce e corpo ad alcune delle protagoniste dalla Resistenza, Cavani restituisce loro una dignità storica troppo spesso ignorata o marginalizzata. La serata è a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Stella Bonfrisco