La doppia tragedia. È il giorno dell’addio per Alan e Vittorio

È il giorno dell’addio a Vittorio Costi, 83 anni, e ad Alan Baisi, 28 anni, vittime del terribile incidente di una settimana fa in via Tirabassi a San Bartolomeo. L’anziano, noto apicoltore in città, stava viaggiando a bordo del suo Ducato quando è stato centrato frontalmente dalla Mini Cooper condotta dal giovane – verniciatore di professione – che ha invaso la corsia. Il ragazzo è morto sul colpo, la mattina dopo l’83enne è deceduto all’ospedale Maggiore di Parma.

Il funerale di Baisi si terrà stamattina alle 8,45 partendo dalla casa funeraria della croce verde per la chiesa di Rivalta dove si celebrerà la messa. Lascia la compagna Nadia, i figli Emily, Gabriel e Manuel, la mamma Maria Giuseppina, il padre Paolo, il fratello Alex e le nipoti Fatima e Ginevra.

L’ultimo saluto a Costi avverrà invece nel pomeriggio alle 15 partendo dalla camera ardente di Coviolo per l’ara crematoria. Lascia la moglie Pierina, i fratelli Lorenzo, Roberto e Vania oltre ai nipoti. Ai fiori, la famiglia preferisce donazioni benefiche alla onlus Andos. Ecco l’Iban (causale: donati da Vittorio Costi): IT32I28040100000063465