La Duplomatic festeggia i 70 anni Il regalo è per due giovani ingegneri

La Duplomatic Ms Spa – multinazionale del Gruppo Daikin, sede nel Milanese, tre stabilimenti in Emilia col marchio Hydreco – ha festeggiato i suoi 70 anni premiando due brillanti ingegneri che in Unimore si sono laureati con due tesi sul settore oleodinamico.

Una scelta ovviamente non casuale: Reggio è sede di un importante distretto, e uno degli industrali più importanti, Fulvio Montipò, ha iniziato le sue fortune proprio con un’intuizione sulle pompe idrauliche, mosse da un pistone ceramico.

La premiazione, che si è tenuta nel Padiglione Buccola del campus universitario, ha visto coinvolti due giovani ingegneri: la modenese Alice Betti del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari e il reggiano Marco Montanari del Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria, che hanno ritirato un premio del valore di 4.000 euro ciascuno per essersi distinti con la loro brillante tesi di laurea.

"Un sentito ringraziamento all’azienda Duplomatic MS Spa che ha scelto di finanziare i due premi di laurea – afferma il dott. Marco Montanari - ed ai professori Montorsi e Milani per avermi concesso l’opportunità di scegliere questo argomento di tesi. In questo particolare momento aver ricevuto questo premio, mi riempie di soddisfazione perché, oltre a rappresentare un riconoscimento per il mio impegno in questi anni di studio, mi dà la carica per proseguire al meglio il mio percorso universitario".

"Questi elaborati – afferma la Alice Betti, esprimendo gratitudine all’azienda – rappresentano per noi non solo la chiusura di un percorso di studi, ma anche un nuovo inizio ed è gratificante poter ricevere un premio che valorizzi gli sforzi e l’impegno di questi anni di studio. Ringrazio inoltre la professoressa Barbara Zardin e il professor Massimo Borghi perché è grazie al loro lavoro e alla loro fiducia nei miei confronti che mi sono potuta inserire in un gruppo di ricerca universitario di cui faccio parte tuttora e che mi apre le porte verso un nuovo percorso accademico che sono pronta a percorrere con impegno e passione".

"Ospitare presso il Dismi la Duplomatic MS Spa, in occasione del suo 70° anniversario, - afferma il direttore del Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria professor Massimo Milani - è un grande onore. La scelta di voler premiare due brillanti laureati, che hanno investito tempo e pazienza per specializzarsi nell’ambito della progettazione in campo oleodinamico, è la dimostrazione di quanto l’azienda guardi da sempre al futuro ed alle nuove generazioni. Questo è un tratto distintivo, che spero Duplomatic MS voglia mantenere attivo, in modo che questo evento possa essere solamente il primo di una serie più lunga".

"Siamo lieti di aver contribuito al successo di questa iniziativa. Desidero congratularmi - afferma il Ceo di Duplomatic Ms, Roberto Maddalon - con i due giovani laureati, la dottoressa Betti e il dottor Montanari che hanno dimostrato impegno e dedizione nei loro studi verso materie come l’ingegneria e l’oleodinamica che hanno contribuito a rendere il nostro Paese una eccellenza a livello mondiale. Duplomatic MS continuerà a sostenere progetti e iniziative finalizzate alla valorizzazione del talento e delle competenze dei giovani".