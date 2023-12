La ’Fabbrica di Babbo Natale’

Il castello di Bianello, a Quattro Castella, oggi si trasforma nella Fabbrica di Babbo Natale, con visite alle 16, 17 e 18. I folletti sono dei veri pasticcioni. I bambini aiuteranno gli aiutanti di Babbo Natale a ripristinare la funzionalità della sua fabbrica dei giocattoli in vista della notte più attesa. E non mancano i presepi. A Lentigione la grande opera con movimenti ed effetti speciali all’ex stalla di via Imperiale. In Appennino la Via dei presepi con tappe a Ciano e Cerezzola di Canossa, Marola di Carpineti, Cinquecerri di Ligonchio, il borgo delle Case di Sotto di Villa Minozzo, Bergogno di Casina e il percorso toanese che da Corneto porta nei vari paesini della vallata del Secchia. Esposizioni anche nella chiesa a Piolo di Ligonchio (Le Natività di Elena) e a Gazzano di Villa Minozzo con opere di Antonio Pigozzi.