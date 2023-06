La Famiglia artistica premia quattro reggiani illustri

Sono stati consegnati nell’aula magna dell’università i premi di "Arti, scienziati e mecenati reggiani", manifestazione organizzata dalla Far-Famiglia Artistica Reggiana. Si tratta della seconda edizione di una premiazione che mette in evidenza i reggiani che si sono distinti nel mondo delle arti, della scienza, dell’imprenditoria. I riconoscimenti sono andati a Maurizio Barbacini (direttore d’orchestra), Paolo Barbacini (tenore), Ariello Bartoli (imprenditore) e Jarno Zaffelli (designer) con relatori Matteo Corati, Carlo Baldi e Rolando Gualerzi, i quali hanno fornito le motivazioni del premio. Paolo Barbacini, già calciatore nella "Primavera" del Milan a metà degli anni Sessanta, dopo aver lasciato l’attività sportiva, si è dedicato al canto lirico come tenore. Dal 2004 si dedica alla direzione d’orchestra. Maurizio Barbacini, dopo un esordio come tenore, si è affermato come direttore d’orchestra, salendo sul podio di prestigiosi teatri di tutto il mondo. Ariello Bartoli vanta 60 anni di attività di imprenditore, oggi alla guida del gruppo Yama, che conta 48 società e quasi 2.500 dipendenti in Italia e all’estero. Jarno Zaffelli è un innovatore e inventore di sistemi che uniscono ingegneria, riprese fotografiche con sofisticati sistemi. Cresciuto nella Motor Valley, ha brevettato sistemi a rilievi laser per verificare geometrie e planarità delle piste automobilistiche e motociclistiche.

a.le.