La famiglia del ragazzo destinerà le offerte a "Noi per loro"

La famiglia di Matteo Botti sta pensando di destinare le eventuali offerte raccolte in sua memoria a favore dell’associazione "Noi per Loro" di Parma, che ormai da quasi 40 anni è attiva al fianco delle famiglie dei bambini ricoverati e del personale medico ed infermieristico del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Maggiore di Parma. Una associazione che ha pure una "casa", non distante dall’ospedale, per consentire ai bambini e alle loro famiglie di spostarsi agevolmente dal luogo di cura al luogo dell’accoglienza senza disagi dovuti a lunghi percorsi. Tra una terapia e l’altra i piccoli pazienti vengono dimessi e l’intimità famigliare ricreata negli appartamenti di "Noi per Loro" diventa un punto di riferimento importante. Matteo Botti aveva 16 anni e abitava a Cogruzzo di Castelnovo Sotto. E’ rimasto vittima di un incidente stradale, domenica a Parma. I genitori hanno acconsentito subito all’espianto degli organi.