La famiglia di Grattieri: "I nostri ’semi di legalità’ arrivano fino in Calabria"

"Esattamente nel giorno in cui sono diventate definitive, grazie a quanto disposto dalla Corte di Cassazione, le sentenze di condanna per i vertici ‘ndranghetisti coinvolti nell’inchiesta ‘Farmabusiness’, una delle più importanti condotte dalla Dda di Catanzaro negli ultimi cinque anni, con diramazioni anche sui territori dell’Emilia-Romagna, i nostri concittadini attualmente in vista nei luoghi della Calabria ‘liberata’ dalla criminalità organizzata, hanno portato il loro saluto alla famiglia dell’uomo ‘simbolo’ della lotta dello Stato contro la mafia in Calabria: il Procuratore Nicola Gratteri". Con queste parole il Comune di Casalgrande ha annunciato una tappa importante in Calabria, di un gruppo di Casalgrande, nel viaggio di ‘Semi di legalità’, terminato ieri. La delegazione guidata dagli assessori Marco Cassinadri e Graziella Tosi e dal consigliere Giancarlo Bolondi ha incontrato la moglie del dottor Gratteri, Marina Leone, portando il saluto della comunità di Casalgrande.