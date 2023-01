La Fanfara centenaria prepara la festa Domani l’evento clou al teatro Valli

di Stefano Chiossi Fervono i preparativi in vista del 226esimo anniversario dalla nascita del Primo Tricolore, che come da tradizione domani porterà importanti ospiti a Reggio per celebrare lo storico vessillo nato il 7 gennaio 1797. La giornata clou come detto sarà domani. Ma già a partire da oggi si potranno assistere ai primi eventi in città. Se passate per il centro, alle 17,30 potrete imbattervi nella esibizione musicale di marce e inni della fanfara della scuola marescialli e brigadieri di Firenze targata Arma dei carabinieri. Una istituzione che vanta oltre cent’anni di vita (la nascita è datata 1920): "La musica è una delle componenti che ha sempre integrato e spronato le attività degli eserciti in tutti i periodi storici – si legge nella nota –. I carabinieri preferiscono pensare che la musica, unico linguaggio veramente universale, continui a essere una forma d’arte, e soprattutto un grande mezzo di comunicazione". La fanfara partirà alle 17,30 dal teatro Valli, sfilando poi in sequenza lungo il centro: piazza della Vittoria, Corso Cairoli, via Mazzini, via Emilia all’Angelo fino a piazza Prampolini, dove si concluderà l’esibizione musicale alla presenza del prefetto Iolanda Rolli e del comandante provinciale, il colonnello Andrea Milani. Ed è stato proprio...