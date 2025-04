La Far omaggia Garcia Lorca

Appuntamento con la musica, oggi alle 18,30 al Laboratorio aperto dei Chiostri di San Pietro, nell’ambito dei "Caffè del Giovedì" organizzati dalla Far, la Famiglia Artistica Reggiana. E’ in programma il concerto "Romancero Gitano", un omaggio a Garcia Lorca con brani per quartetto vocale e chitarra. Protagonisti dello spettacolo sono le voci del soprano Congxiao Wang, il mezzosoprano Chiara Scannapieco, il tenore Joaquin Cangemi, il baritono Naoki Ohashi, accompagnate dalle note del chitarrista Marco Del Prato. L’ingresso è libero. In programma "Canciones Espagnolas Antiguas" di Federico Garcia Lorca, oltre a "Romancero Gitano op. 52" di Mario Castelnovo Tedesco. La rassegna di appuntamenti dei "Caffè del Giovedì" prosegue il 24 aprile alle 16,30 con un concerto d’organo ospitato alla chiesa di San Francesco da Paola.