La farina più buona è dei Briganti

Alla finale del concorso ‘Dolce&Farina’, svolta presso la sede di Sassalbo del Parco Nazionale dell’Appennino con la partecipazione di oltre un centinaio di produttori, successo della cooperativa I Briganti di Cerreto Alpi che ha ottenuto il primo premio sulla farina di castagne. Era presente alla finale, oltre ai produttori e cultori dei castagneti, un folto pubblico interessato alla riscoperta della tradizione dei prodotti del bosco. L’appuntamento è stato, come detto, presso la sede del Parco di Sassalbo per la finale del premio nazionale Dolce&Farina (quinta edizione), che il Parco Nazionale dell’Appennino riserva ai produttori di farina di castagna della Riserva di Biosfera dell’Appennino. Provenienti dai quattro versanti del Parco dell’Appennino tosco-emiliano, erano in gara 24 aziende.

Il lavoro della giuria, coadiuvato da Mario Giannarelli, presieduta dall’esperto Rolando Paganini, dell’Accademia cucina italiana ed ex docente Ist. Alberghiero Bagnone, inoltre Giuseppe Mignani, esperto battitura di castagne, Gianluca Testa, giornalista di Montagne 360, Francesca Nobili, ass. Comune di Fivizzano, Gabriele Arlotti giornalista, esperto assaggiatore di prodotti agroalimentari è stato molto attento.

"Pur in una annata segnata dal caldo, le farine erano davvero di alto livello e rappresentative di una produzione tradizionale eccezionale – ha spiegato il presidente Paganini – e non è stato facile selezionare le premiate. Elementi distintivi sono risultati colore, profumo, aroma e assenza di difetti. Da qui la necessità di un ulteriore assaggio delle diverse farine di castagna in concorso".

Vincitrice assoluta la farina di castagne prodotta dalla cooperativa I Briganti del Cerreto intervenuta a ritirare il premio col presidente Luca Farina, e diversi soci; seconda la farina Boschetti Giancarlo (Tavernelle Licciana Nardi); la terza classificata La Bukolica (Fivizzano).

Il direttore del Parco, Giuseppe Vignali: "La farina di castagne dell’Appennino ottenuta con il metodo tradizionale è un prodotto di straordinaria e di qualità". Il presidente della Coop. I Briganti Luca Farina: "Questo premio è per noi una graditissima sorpresa, ma anche motivo di grande orgoglio per un prodotto che merita di essere valorizzato. A Cerreto abbiamo 2 ettari di castagneto dove raccogliamo 40 quintali di castagne, in parte essiccate per 12 quintali di farina che vendiamo direttamente, ma anche tramite caseifici, forni e piccoli market".

Settimo Baisi