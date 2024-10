La Farmacia comunale dà indicazioni di voto

Polemiche ad Albinea della minoranza per una pubblicità elettorale attraverso una storia su Facebook della Farmacia comunale per sostenere una candidata alle elezioni regionali inserita nella lista del presidente de Pascale. Il farmacista, dopo le critiche, ha precisato che si è trattato di un errore. "Giudico – scrive sui social Corrado Ferrari, capogruppo dell’opposizione – estremamente sbagliato che la farmacia comunale di Albinea faccia propaganda sui social per una candidata alle prossime elezioni. Questo a prescindere dal candidato/a. E’ un fatto di correttezza istituzionale: la cosa pubblica, di cui la farmacia comunale di Albinea è parte, appartiene a tutti i cittadini. Fare propaganda per un candidato che rappresenta olo una parte dell’elettorato non è corretto".

Tra i tanti commenti critici anche quello di Francesco Nasi, capogruppo di maggioranza: "Mi sembra veramente fuori luogo. Spero sia un errore della persona che gestisce la pagina che voleva pubblicarlo con il proprio profilo personale". Il farmacista è quindi intervenuto spiegando di essere "profondamente dispiaciuto. La foto è stata pubblicata per errore nella storia dell’account della farmacia senza intenzione. E’ stato un mio errore e mi scuso sinceramente per quanto accaduto".

m. b.