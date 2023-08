La fatica degli organizzatori "Palco vietato per 2 cm"

Si prepara la tradizionale sagra di San Rocco a Villarotta di Luzzara. Una festa storica, che unisce l’aspetto religioso a quello ricreativo nella piccola frazione della Bassa. Ad organizzare, come accade da decenni, è Massimo Lanfredi, agricoltore in pensione di 69 anni, che ha iniziato molto giovane a promuovere e allestire eventi come sagre e feste parrocchiali.

Massimo Lanfredi, a quando risale l’organizzazione del suo primo evento?

"A Villarotta mi sono trasferito nel 1977. E già da quel periodo ho cominciato a frequentare e a collaborare con la parrocchia, organizzando le varie iniziative, tra cui le sagre d’estate. Ma già in precedenza, quando abitavo a Casoni, davo una mano pure lì a organizzare iniziative. Mi è sempre piaciuto coordinare e animare le feste".

Si tratta di feste paesane, di piccole dimensioni. Ma è difficile organizzare questo tipo di iniziative?

"Col tempo le difficoltà sono aumentate, soprattutto per quanto riguarda la burocrazia. Anni fa era più semplice. Non c’erano molte regole. Occorreva buon senso e una giusta dose di sicurezza per tutti. Ma ora ci sono obblighi e divieti davvero enormi, che sarebbero adatti a grandi feste con migliaia di persone, non certo a piccoli eventi come i nostri. Ma la normativa è questa e cerchiamo di adeguarci, ovviamente".

Qual è una delle difficoltà che avete incontrato?

"Ad esempio, non possiamo montare il palco. E’ alto 82 centimetri invece degli 80 previsti. E così non possiamo usarlo. Ma cosa cambia per due centimetri?".

Come organizzate una sagra? "Dobbiamo cominciare sei mesi prima con i permessi. Se riguardano documenti di competenza del Comune riusciamo anche ad averli velocemente. Ma se occorre rivolgersi ad altri enti, come la Provincia per la segnaletica per la chiusura delle strade, bisogna mettersi avanti con notevole anticipo. La burocrazia sembra davvero infinita".

Ma anni fa come facevate? "C’erano meno scartoffie da preparare. La festa si faceva in piazza con i vari spettacoli, mentre lo stand della ristorazione veniva allestito sulla strada, davanti alla chiesa. Ora, per tenere maggiormente libera la strada senza montare e smontare sedie e tavoli ogni volta, la parte gastronomica è all’interno dell’oratorio. E poi ci sono le incombenze per la sicurezza, per la cucina…".

E come volontari avete una forza sufficiente?

"Non ci possiamo lamentare. Vengono tanti ragazzini a darci una mano per il servizio. Poi arrivano a 17-18 anni e scelgono altri modi per trascorrere le serate d’estate. Ma al momento abbiamo un buon numero di giovanissimi, che spesso seguono l’esempio dei loro genitori, che sono volontari da tempo. C’è un forte coinvolgimento delle famiglie".

A Villarotta ci sono molti immigrati stranieri. Come è la loro integrazione verso le vostre feste e sagre?

"Non è proprio ai massimi livelli. Con gli indiani c’è più facilità di integrazione. Alcune famiglie vengono a cena ai nostri stand. Molta più difficoltà con nordafricani e pakistani, in quanto da musulmani sono più distanti dalla nostra cucina tipica. Spesso temono che nei nostri cibi possa esserci nascosta della carne di maiale, che loro non mangiano. Ma ai giochi per i bambini che allestiamo in strada, visto che sono gratuiti, vengono tutti, senza distinzione".

Antonio Lecci