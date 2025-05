La Fede del popolo islamico: "Integrati e contro i pregiudizi. Tante donne non scelgono il velo"

‘Salam aleikum’: è così che si salutano i musulmani quando si incontrano, augurandosi reciprocamente che la pace sia su di loro. "Siamo una religione di pace, solidale con il prossimo", dice Abdellah Nhaili, giovane reggiano di fede islamica. Incaricato dalla sua comunità, si fa portavoce del racconto della loro storia di fede. L’Islam in Emilia Romagna è la seconda religione più praticata, dopo il cristianesimo. In particolare, in provincia di Reggio, si contano 22 centri di culto islamici. Solo "in città ci sono tre centri: in via Goia, in via Piccard e un ultimo in via Monari. Oltre alle mosche esistono tante altre associazioni di matrice islamica, come il gruppo ‘Giovani Musulmani d’italia", fa presente Nhaili.

La comunità musulmana iniziò a formarsi in forma sempre più definita agli inizi degli anni ‘80, con il fenomeno migratorio: "La prerogativa dei primi immigrati fu il lavoro, ma una volta raggiunta una stabilità economica, nacque il desiderio di avere un luogo di culto che andasse oltre le riunioni nelle abitazioni private. Il primo sorse in via Adua". Oggi nella nostra provincia "si stimano circa 30mila cittadini di fede islamica", riporta Nhaili. La comunità per definizione è eterogenea, cioè non è sovrapponibile ad un’unica nazionalità: "A Reggio, tra i fedeli, c’è una maggiore rappresentanza marocchina, egiziana, tunisina; nella Bassa invece prevale la nazionalità pakistana. C’è poi una componente proveniente dall’Africa Centrale e Subsahariana, tra cui paesi Ghana, Senegal, Mali, Gambia e Burkina Faso. Vi è anche una presenza importante della nazionalità albanese. Inoltre, compare anche quella italiana autoctona". Ed essendo una delle religioni monoteiste più diffuse e praticate in Italia, si spiega la necessità di avere vari luoghi di culto e aggregazione sul territorio. "Le moschee sono aperte a tutti, dall’alba alla sera - spiega Nhaili -. Tra i pilastri dell’Islam ci sono le 5 preghiere, molte di queste vengono assolte nei centri islamici: in particolare quelle della sera e del venerdì a mezzogiorno, che è anche il momento di massima frequentazione". Abdellah Nhaili sottolinea inoltre che i fedeli devono adattare le preghiere agli impegni lavorativi, perché a Reggio, a differenza di altre realtà multinazionali, non esistono aziende che prevedano spazi dedicati alla preghiera. "Persino negli ospedali - osserva - mancano luoghi dove poter pregare. Sebbene ci sia stato il tentativo di istituire una stanza del silenzio prima del Covid".

Tra i pregiudizi più diffusi, c’è quello di considerare il velo per la donna come oggetto di sottomissione all’uomo. Nhaili prova a scardinare questo preconcetto in punta di piedi: "Non è un tema che vivo in prima persona, non sono il più adatto a parlarne. Indossarlo significa connotarsi come musulmana. Rispetto al contesto in cui viviamo può sembrare strano ma in realtà basta guardare le foto di qualche decennio fa: anche qui si usava il copricapo. Pertanto, non è una scelta di costume del tutto estranea alla cultura italiana. Portare il velo è una scelta della donna, quella di adempiere a uno dei precetti dell’Islam. E ci sono comunque donne, praticanti, che decidono liberamente di non indossarlo".

Per Nhaili quella tra reggiani e musulmani è una convivenza serena da decenni: "E’ una convivenza positiva, di rispetto tra fedi e società. Per questo è importante non interrompere questa atmosfera di dialogo. E’ vero che può essere messa in crisi per vari motivi: attribuire episodi di delinquenza alla comunità islamica è un errore grave e dannoso nei confronti dei musulmani. I temi della delinquenza e della devianza giovanile sono fenomeni complessi che le moschee si impegnano a contrastare, al pari di parrocchie ed istituzioni civili. In particolare, l’Islam promuove attivamente la pace e un’etica di comportamento virtuosa nei confronti del prossimo. Purtroppo però fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce".