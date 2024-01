La Ferramenta Regnani compie il secolo di vita

Cento anni ben portati. Parliamo della Ferramenta Regnani di piazza della Libertà, nata nel 1923 come Fratelli Regnani (Attilio e Lino) su via Vallisneri, per il commercio di ferramenta, articoli sportivi e armi. Nel dopoguerra la famiglia Regnani gestiva anche il tiro al piattello sulle rive del Tresinaro, durante i giorni della Fiera di San Giuseppe. Nel 1934 il negozio è passato al solo Attilio che l’ha gestito insieme a moglie e figli fino al 1966. Da allora è succeduto nella titolarità, fino al 2022, il figlio Elmo Emo, scomparso al’età di 91 anni: era stato un punto di riferimento per tre generazioni di scandianesi. Ora il titolare del negozio è Antonio Valentini, figlio di Carla Regnani, la sorella di Emo: la ferramenta dunque da 100 anni è gestita dalla stessa famiglia.

Dal giugno 2021 l’esercizio è stato riconosciuto come Bottega Storica dell’ Emilia-Romagna. I locali e l’arredamento mantengono alcune caratteristiche originarie come la vetrata in ferro battuto, i ganci per gli stalli dei cavalli e un bancone a cassetti.

Nella foto: Carla Regnani col figlio Antonio

gi.fi.