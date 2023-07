La festa degli 80 anni di don Gigi Milani, il sacerdote arrivato nel periodo del Covid

Grande festa a Cavola Forum domani, per gli 80 anni del parroco don Ermenegildo Milani (foto, conosciuto come don Gigi), nato a Minozzo il 21 giugno 1943. Suo padre Luigi, fratello di monsignor Francesco Milani, venne ucciso durante una rappresaglia dei nazisti a Minozzo il 1° agosto 1944.

Sobrio il programma della festa di compleanno di don Gigi (come da suo desiderio), organizzata dalla Pro loco in collaborazione con la parrocchia di San Michele Arcangelo, Unità pastorale S. Maria in Castello. Alle 11,30 la messa a cura di don Gigi, poi il pranzo (24 euro) al Cavola Forum, con autorità locali tra cui il presidente dell’Unione, Elio Ivo Sassi, sacerdoti e cittadini.

I parrocchiani di Cavola associano alla festa del compleanno di don Gigi, data già superata, quella dell’accoglienza del parroco che, giunto a Cavola in tempo di pandemia, non hanno potuto accogliere come avrebbero desiderato. Gli abitanti di Cavola ricordano don Gigi Milani quando, arrivato due anni fa come collaboratore dell’allora parroco don Giancarlo Bertolini, non ebbe paura del virus e, munito di mascherina, cominciò la benedizione delle case, ben accolto con grande sorpresa dalle famiglie (gesto unico che riportammo sul Carlino). Don Gigi riteneva importante la benedizione delle case nel difficile periodo di pandemia.

Don Milani, ordinato sacerdote nel 1969, è stato vicario cooperatore a Castelnovo Monti (1969 -1973), parroco a Ciano (1973- 1984), a Scandiano (1984-2014), amministratore parrocchiale a Pratissolo (2005-2014), Iano (2007-2014), Fellegara (2008- 2014), S.Teresa di Scandiano (1997-1998), parroco non moderatore U.P.2 S.Oscar Romero (2014-2020).

Settimo Baisi