La festa degli Indù: parità tra sessi e pace

La pace, l’integrazione, il rispetto sono i "karma" della comunità induista. E’ stato ribadito alla festa del Diwali, che domenica ha celebrato la vittoria del bene sul male. Un evento che è stato aperto a tutti dalla comunità induista, al tempio di Novellara, gremito di fedeli.

I cittadini sono stati invitati ad assistere alle varie fasi della celebrazione. E nella cittadina teatro del delitto di Saman Abbas, dove è ancora forte la presenza di "fedeli" che non considerano le libertà delle donne, il messaggio della comunità Indù è chiaro: "Da noi si prega insieme, uomini e donne. Le donne hanno ruoli di responsabilità nel tempio, non sono emarginate. E la pace e il rispetto sono due elementi fondamentali nella nostra vita di fedeli e di persone", spiega un responsabile del tempio.

I volti delle donne sono scoperti, in abiti di assoluta bellezza, tra colori vistosi. Pregano in gruppo, non sono isolate. Un messaggio importante che viene lanciato anche in tema di integrazione. La giornata ha previsto anche la consacrazione del cibo dedicata al Diwali, un concerto di musica tradizionale indiana, danza kathak, degustazioni di cucina tipica con tè chai. Antonio Lecci