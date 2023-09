La festa dei maliani: "Siamo scappati da guerra e miseria: qui ci sentiamo a casa"

Fuggiti dalla guerra, dalla miseria, dal terrorismo. Fuggiti in cerca di un futuro migliore.

I bambini ridono e si rincorrono; è un susseguirsi di canzoni maliane, ma pure di sorrisi e abbracci. L’accoglienza è di quelle calde.

"Benvenuti, come state", chiedono agli ospiti, chiunque essi siano. Sabato, nella palestra del parco del Liofante di Salvaterra, la comunità maliana ha festeggiato i 63 anni di indipendenza del Mali, che è consuetudine celebrare il 22 settembre. Non è solo una ricorrenza, una data o una festa. "Si ricorda il giorno in cui il Mali è diventata una Repubblica, il giorno in cui ha smesso di dipendere dal colonialismo francese", spiega Manky Kone, uno degli organizzatori dell’evento che nel 2004 è arrivato in Italia e nel 2014 si è trasferito a Reggio Emilia.

"Scappavo dalla guerra e dalla miseria – racconta –. Prima di arrivare qui sono stato due mesi a Parigi e altri due a Foggia. Alla fine sono arrivato a Parma, per poi raggiungere Reggio dove lavoro. Oggi in città sto bene, mi sono integrato e sono tranquillo. In Mali sono rimasti i miei fratelli, ogni tanto vado a trovarli ma anche loro stanno bene, la nostra Repubblica è grande e per fortuna loro sono lontani dalle zone di guerra".

Una ragazza con la mamma vendono prodotti tipici maliani, oltre ai loro vestiti, profumi e collane. Da due mesi hanno aperto una pagina sui social chiamata ShopAfrican. L’idea è di aprire un sito per la vendita. La figlia è nata qui, studia a Parma e lavora a Reggio. La mamma invece è da 22 anni qui. Per la ragazza la festa dell’indipendenza è divertimento e socializzazione, anche se quest’anno non è la stessa, colorata e allegra.

La giunta al potere del Mali infatti ha annullato i festeggiamenti previsti per l’anniversario, valutando la possibilità di mobilitare i riservisti a fronte delle crescenti tensioni nel nord del Paese. E i toni anche a Salvaterra sono più pacati. Anche se, comunque, comincia la festa.

I più giovani corrono al centro della palestra e sulle note musicali maliane iniziano a danzare. Indossano magliette gialle, dove sulla manica è stampata la bandiera, simbolo della loro identità. Si tengono per mano, sventolano la bandiera e si divertono. Dopo qualche foto e video da parte degli ospiti, si cade in un minuto di religioso silenzio. "Ve lo chiedo per chi ha versato il sangue della sua vita per la nostra indipendenza e per chi ancora oggi sta combattendo", è il presidente dell’associazione Maliana Badegna di Reggio Emilia, Bourama Yaressi, a fare gli onori di casa.

"Il Mali sta subendo un terrorismo che non ha nome – spiega Yaressi –. Siamo dispiaciuti per il nostro paese e per aiutarlo vogliamo raccontare ciò che sta accadendo nella nostra terra. Voglio però – e conclude – ringraziare la città di Reggio Emilia e il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi, che da anni ci sono vicini e ci fanno sentire a casa". Applausi.

I presenti sono tanti: donne, uomini, famiglie e una moltitudine di giovani. "Il terrorismo deve essere contrastato senza se e senza ma – risponde Daviddi –. Cercheremo di aiutare tutti quelli che riescono a venire, le nostre porte sono aperte, specialmente per chi soffre. Siamo fratelli e dobbiamo aiutarci". Una fratellanza che si sancisce con una stretta di mano e si rafforza nella convivialità di un pranzo.