La festa del Popol Giòst. Via Roma, la piazza rinata tra musica e colori

Il sole e un primo timido accenno di temperature miti hanno salutato la Festa del Popol Giòst, nella rinnovata e ritrovata Piazza del Popol Giòst piena di gente del quartiere, e non solo, ieri, dalle 10.30 alle 21. Un evento, quello della Festa del Popol Giòst, pensato per diventare appuntamento fisso nel calendario cittadino, sempre ospitato d’ora in poi il secondo weekend di maggio. Tanta umanità ha animato a tutte le ore questo rinato angolo di via Roma, ricco di storie e che ha vissuto una varietà di vicissitudini e trasformazioni. Un via vai continuo di persone di ogni età ha sostato in questo luogo storico, per ascoltare e chiacchierare, mangiare una fetta di torta, acquistare un disco o un libro nel mercatino, nella semplice gioia dello stare insieme e vivere momenti conviviali. Molto azzeccata la formula del pranzo, con la possibilità per gli avventori di selezionare tramite qr code i propri piatti preferiti e farseli recapitare ai tavoli allestiti a centro piazza.

"Un modo per coinvolgere i ristoranti del quartiere", commenta Pierluigi Sgarbi.

Bues e rock hanno fatto risuonare la piazza con i giovani Fat Bones e per tutti erano a disposizione i mercatini di Apristorie, Fiori Ribelli, Piedrasanas, Consolata Bevacqua, Via Roma Zero. Rapidamente si è poi riempito il tavolo da disegno della Scuola comics, con i più piccoli intenti ad esprimere la propria creatività.

Lara Maria Ferrari