La festa della birra torna ad animare Reggiolo con musica ed eventi

Il parco dei Salici di Reggiolo si prepara ad accogliere gli eventi della ormai tradizionale festa della birra promossa dalla associazione Sarabiga, che ogni anno raccoglie importanti risorse finanziarie da destinare a scopo benefico.

Si comincia stasera con il live show "Voglio tornare negli anni Novanta", viaggio emozionante in un decennio di grandi canzoni e musica, che unisce animazione e tecnologia all’avanguardia. Due ore di intrattenimento con brani da hit parade, effetti speciali, scenografie spettacolari.

Domani sera il reggaeton di Senorita, con un team di ballerini professionisti che si esibiscono in danze sincronizzate tra ritmi house, hip hop, urban, latin e altro ancora.

Sabato invece a Reggiolo farà tappa il Marabù Celebration, la festa itinerante dell’estate.

Gli eventi proseguono ogni sera fino al 22 giugno, con il Ruttosound atteso per mercoledì 18 giugno con concorrenti che arrivano da ogni parte d’Italia, e non solo, per affrontarsi nelle varie specialità previste dalla gara: lungo, parlato, potenza e freestyle.