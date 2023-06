La Festa della Repubblica a Casa Cervi, tra musica, mostre e letture presidenziali

Ai Campirossi tra Gattatico e Campegine oggi si celebra la Festa della Repubblica e il 75° della Costituzione con una serie di iniziative lungo tutta la giornata (ingresso libero). Alle 11 inaugura la mostra "Artigiani della memoria", opere degli studenti delle quinte A e C del Liceo "Matilde di Canossa". Alle 15, "Ad altissima voce" propone le letture dai più bei discorsi dei Presidenti della Repubblica legati a Casa Cervi. Dalle 17,30 andrà in scena "Aemilia. Appunti di viaggio", tra musica, poesia e narrazione con le canzoni di cantautori emiliani: Guccini, Bersani, Vasco, Cccp, Dalla, Nomadi, Carboni, Zucchero, Bertoli, Mcr e Ligabue. A Canossa, la consegna della copia della Costituzione ai neo diciottenni è l’occasione anche per conoscere il territorio: la cerimonia si terrà nello straordinario sito archeologico di Luceria alle ore 17.30 e, alla fine, l’archeologo Filippo Fontana illustrerà ai partecipanti la storia dell’area. Interverranno il sindaco Bolondi, il maresciallo Tondo, il comandante Grazioli ed Emanuela Camorani, presidente Cri di Canossa e San Polo. A Cavriago prende il via il festival "Orticelli ribelli", con appuntamenti tra cultura, arte e buone pratiche ambientali. Alle 18:30 nel Parco del Multiplo dialogo con Monica Morini e Daria Bignardi; dalle 19 cena con Bio-pizza; alle 21 la cantante Mara Redeghieri presenta "Canti e poesie di libertà e rivolta". Quattro Castella dalle 17 presenta una escape room in Municipio: 6 stanze, 2 sparizioni, un oscuro nemico, 15 indizi e 60 minuti per risolvere il mistero e alla fine ottenere la Costituzione dalle mani del sindaco Olmi.

A Montecchio la consegna della Costituzione ai neo maggiorenni si terrà alle 10 in Piazza della Repubblica; a Sant’Ilario alle 10,30 al Centro culturale Mavarta, accompagnata dalle musiche suonate da allievi della Scuola di Musica "M. Pagliarini" del Corpo Filarmonico santilariese.

Francesca Chilloni