La festa della Repubblica. Onorificenze del prefetto per 5 reggiani meritevoli

In occasione della festa della Repubblica di lunedì, il prefetto Maria Rita Cocciufa consegnerà quattro onorificenze al merito a cittadini che si sono particolarmente distinti per l’impegno profuso e i risultati conseguiti nelle proprie attività. Si tratta di Umberto Busiello, Fernando Giuseppe Miele, Renato Negri ed Elisabetta Pesci. Mentre a Giuliano Bagnoli verrà consegnata l’onorificenza Pontificia di Commendatore dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Ecco chi sono.

· Umberto Busiello, ora in pensione, per 23 anni ha prestato servizio presso la Marina Militare con mansioni di falegname occupandosi della manutenzione a bordo dei mezzi navali; successivamente ha lavorato presso l’Accademia Militare di Modena per altri 20 anni dove ha realizzato manufatti di pregio.

· Giuseppe Miele è segretario dei beni culturali della Diocesi di Reggio–Guastalla dal 1998 e tuttora segue le pratiche di restauro ed adeguamento dei beni architettonici, storici artistici ed archivistici sottoposti a tutela. Nel 1997 si è dedicato alla schedatura, catalogazione, riordino ed informatizzazione dell’Archivio Capitolare della Basilica di San Prospero. Dal 2010 collabora volontariamente come consulente scientifico al Circolo culturale “Reggio Ricama”.

· Renato Negri, professore, titolare e responsabile dell’organo della Chiesa di San Francesco da Paola e dell’Organo Teatro Valli, inseriti nella prestigiosa guida agli organi italiani. Ideatore e direttore artistico di “Soli Deo Gloria”, rassegna concertistica giunta alla 19ª edizione promossa da Comune, Diocesi e Fondazione Manodori e Conservatorio “Peri”. Ha collaborato con grandi Maestri tra cui Andrea Griminelli, Renè Bahrami, Danilo Rea, Renè Clemencic. Dal 1998 al 2007 è stato presidente dell’Associazione Italiana Organisti di Chiesa.

· Elisabetta Pesci, vincitrice di concorso, dal 1985 svolge il proprio servizio in Prefettura a Reggionell’Ufficio Contabilità e Gestione Finanziaria, coordinando la gestione dei fondi accreditati sulla contabilità intestata al Prefetto e della quale è responsabile presso la Tesoreria Provinciale dello Stato. Per 20 anni ha rivestito le funzioni di economo consegnatario.

· Giuliano Bagnoli, già nominato dalla Santa Sede Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, è stato elevato dal Pontefice al titolo di Commendatore dello stesso Ordine Pontificio per il suo impegno nei confronti dei Cattolici di Palestina, per gli aiuti offerti a sostegno dei progetti. È stato Organista Liturgico nelle Chiese ed ha prestato la propria opera quale medico e pediatra al servizio di asili nido e scuole materne della Chiesa locale.