Molte iniziative si svolgeranno il 2 settembre, dalle 14.30, durante la festa dello sport di Scandiano nella zona sportiva all’angolo tra via della Repubblica e via Togliatti. Sarà possibile conoscere le attività proposte nell’anno sportivo 2023-2024. Bambini e ragazzi potranno partecipare a progetti ludici e sportivi gratuiti, mentre le associazioni metteranno a disposizione banchetti informativi e dimostrazioni sul campo. Non mancheranno i tutor di All Inclusive Sport per affiancare i bambini e ragazzi con disabilità. L’associazione ‘Il Mucchio’ allestirà un punto ristoro.