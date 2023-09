La Festa dello Sport abbraccia il volontariato

Questo pomeriggio, dalle 15 alle 19, in centro a Correggio si svolge la quinta edizione della ’Festa dello Sport’, quest’anno sarà dedicata anche al volontariato.

Una ventina le società che rappresentano lo sport locale, con dimostrazioni varie ma non solo. Infatti ci sarà la possibilità di gustare specialità come lo gnocco fritto allo stand della Proloco senza dimenticare i gazebo delle associazioni del volontariato.

Col contributo del Forum dello Sport si è creato un nuovo format di festa, spostandola in centro storico per valorizzare il lavoro delle società sportive e per creare un evento nel cuore della cittadina.