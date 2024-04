Torna la festa di primavera dei fedeli Sikh, oggi a Novellara, con parte del centro storico destinato a modiche temporanee al traffico al passaggio del lungo corteo. Il corteo della festa del Vaisakhi parte alle 14 dal tempio Sikh di via Bandini a Novellara, per attraversare via Vespucci, via Marco Polo, la strada provinciale Nord, via Indipendenza, via Campanini, via Cavour, piazza Unità d’Italia, piazza Mazzini, per poi rientrare al tempio seguendo il percorso di via De Amicis, via della Libertà, via Indipendenza, attraversamento della Provinciale, ancora via Polo e via Vespucci.