La festa dilaga in città Il ritrovo al Mirabello Risalita la via Emilia "Siamo in serie B!"

Era un sabato sera normale, all’apparenza. Solo all’apparenza però, perché quei pochi passanti ignari in zona Mirabello hanno visto crescere costante, prima lento e poi oceanico, il traffico sulla circonvallazione. I primi clacson alle 19.30, una musica distante che diventa sempre più forte e i loro sorrisi inebetiti. È il suono della serie B che arriva in città, quando compaiono anche le sciarpe e le bandiere è chiaro per tutti. Prima delle otto il viale si intasa, andare altrove è impossibile.

La prima zona ad accendersi è quella del Mirabello, come il tempio a cui tutti i fedeli si rivolgono. All’angolo di via dei Mille un gruppo di ragazzi giovani, 18 anni o poco più ma tanta voglia di cantare, salta, si abbraccia e accende qualche fumogeno rosso e granata. Si ferma ad ammirarli una famiglia. Il papà ha una parlata strana: "Mi chiamo Caleb, vengo da New York!", ci urla sorridendo. Indica sua moglie: "Parlate con lei, è una supertifosa". Ilaria è timida ma la fede non mente: "Il primo abbonamento l’ho fatto quando avevo 15 anni, poi non ho più saltato una stagione". La vita l’ha portata negli Usa, ma quattro anni fa è tornata e oltre al marito ha portato con sé due figli, Aodhan e Frea. Li ha contagiati: "Certo, parliamo sia italiano che inglese. Ma soprattutto arsan! Siamo tutti tifosissimi, eravamo abbonati quest’anno e senza dubbio lo saremo anche il prossimo". Negli occhi di Aodhan, il maggiore, un entusiasmo incredulo. Il saluto di Caleb ci dice che l’ambientamento è andato davvero alla grande: "Parma stiamo arrivando!"

Tempo mezz’ora e la folla si incammina, imbocca la via Emilia. La seguiamo in compagnia di Simone, 26 anni e una passione sconfinata: "È stata più sofferta di tre anni fa, oggi mi è scappata una lacrima. Stamattina non ci credevo proprio ma siamo stati gagliardi sin dal primo minuto, poi a Chiavari è successo di tutto e al rigore sbagliato ho capito che ce l’avremmo fatta, sono esploso". Un dispiacere dice di averlo, in realtà: "Capisco il poco preavviso, ma il sindaco Vecchi un maxischermo doveva farlo mettere. Comunque – si guarda intorno – vedo tanti giovani e questo è molto bello, per l’anno prossimo e per il futuro. Sono nuove leve, per una città e una squadra che meritano più di quanto hanno avuto finora".

Mentre si risale la via Emilia, qualcuno è al telefono con i tifosi in traghetto. Erano partiti alle nove di venerdì sera, senza nemmeno la cabina sono arrivati ieri alle sette e dopo il tripudio non si sono potuti trattenere granché: sempre alle 21 partiva la nave di ritorno, non la si poteva perdere. I passeggeri di nuovo sono quasi ed esclusivamente granata, ma in 24 ore è cambiato tutto, la festa è esplosa.

Il corteo sempre più folta la delegazione di Gavassa del Gruppo Vandelli si ferma sotto la statua del Crostolo: "Per lavoro non siamo riusciti ad andare, ma va bene così", dice Alberto, che ieri compiva anche gli anni. "Domenica prossima lo stadio sarà bellissimo, ci saranno 15 mila persone, batteremo ogni record di incassi. Sarà meraviglioso". Intanto, è in piazza Prampolini che la festa può cominciare.

Tommaso Vezzani