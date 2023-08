La festa Pd all’arena torna a brillare Concerti, risate e fuochi d’artificio

Torna a splendere la festa del Pd a Reggio con grandi nomi della musica e della comicità. Da Daniele Silvestri a Manuel Agnelli in concerto fino ai re delle risate Paolo Cevoli e Giacobazzi. Sono solo alcuni dei nomi preannunciati per un ricco programma ancora in costruzione, ma con date importanti già fissate. Si parte il 19 agosto e si chiuderà il 3 settembre nella cornice storica e abituale del Campovolo, nei boulevard ’Iren Green Park’ dell’Rcf Arena, dove la kermesse è tornata l’anno scorso dopo lo stop pandemico e per le difficoltà economiche di Festareggio (nel 2018 si tenne una mini edizione alle ex Fiere). Il 21 agosto sarà la serata dello spettacolo pirotecnico, mentre dal 22 i fuochi d’artificio saranno musicali con Manuel Agnelli, leader degli Afterhours, accompagnato dai Little Pieces of Marmelade (band conosciuta a X-Factor). Prevendite già attive (il link sulla pagina facebook ’La Festa’). Il 23 toccherà a Max Collini, l’ex leader degli Offlaga Disco Pax, con lo spettacolo ’Storie di antifascismo senza retorica’ e il 24 animerà la serata l’artista indie Emma Nolde (per entrambi i live, ingresso libero). Il 28 ecco l’indie-rock metal di Naska (biglietti sempre su fb) e il 29 l’altro grande ospite sarà Bugo (ingresso libero). Il 31 il clou col concerto del mitico Daniele Silvestri, alle 21,30 (prevendite attive su Ticketone). In mezzo al programma allestito in collaborazione con Arci Fuori Orario, anche l’intrattenimento con Fluo Party e remember Marabù.

Ma si riderà anche a crepapelle con Giuseppe Giacobazzi & Friends il 30 agosto e con Paolo Cevoli & Duilio Pizzocchi il 3 settembre (per entrambi, prevendite attive). E poi il buon cibo per tutti i palati: quest’anno tornerà anche ’Il Falò’ che delizierà con le sue grigliate di carne.