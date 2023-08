La festa Pd di Villalunga chiude con un incasso da un milione di euro

La sera di Ferragosto è terminata con successo la festa del Pd di Villalunga al Parco Secchia. Sono stati oltre 120mila i visitatori durante le 17 serate con 41mila pasti e 4.500 pizze serviti agli stand, per un incasso finale che ha raggiunto il milione di euro al quale andranno poi tolte le spese. "Un risultato economico non scontato e molto positivo", dicono dal Pd. Martedì sera più di 13mila persone hanno seguito allo spettacolo pirotecnico. Molto apprezzati i tre punti spettacolo gratuiti.

"Siamo soddisfatti per le presenze – sottolinea Paolo Debbi, segretario del circolo Pd di Casalgrande –. Grande la risposta anche dei 600 volontari che si sono alternati nel servizio nei diversi stand, provenienti da Casalgrande e pure da Scandiano, Sassuolo, Rubiera, Castellarano e alcuni da Reggio. I cinque ristoranti hanno lavorato bene. Per i dibattiti politici per la prima volta a Villalunga abbiamo proposto una formula innovativa che ha suscitato molta curiosità per i talk a due tra esponenti del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e Azione-Italia Viva Renew Europe. Tutto esaurito durante le serate dedicate al Pd con Elly Schlein e Stefano Bonaccini".

Esprime soddisfazione il deputato Andrea Rossi, organizzatore dell’evento. "Sono stati 17 giorni straordinari, i giorni di una comunità politica che si ritrova con passione e voglia di stare insieme per offrire alle sue migliaia di visitatori il meglio possibile – dice Rossi, ex sindaco di Casalgrande –. Un tratto identitario che è anche rappresentato dalle magliette di vari colori che fanno vivere ogni sera questo evento, tanti giovani ed ex giovani. Questo incrocio di generazioni è davvero la parte più autentica e vera della politica fatta in modo volontario e disinteressato, per contribuire e sostenere in modo trasparente il nostro partito e offrire alla comunità un momento di svago, incontro, buona cucina, musica e confronti sull’attualità. Di questo, lo dico con forza, ne sono estremamente orgoglioso e se in parte queste sono le mie ferie niente ci pesa, neanche a smontare questo villaggio con temperature non ottimali". Rossi evidenzia il "successo sotto ogni punto di vista a partire da un dato di crescita di oltre il 20% rispetto alla passata edizione".

Matteo Barca