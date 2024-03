La festa per le cento candeline di Alide Sarati: "Un cuore che ama non invecchia mai"

Alide Sarati ieri ha festeggiato il traguardo del secolo di vita. Alla festa, nella sua abitazione di Reggio, hanno partecipato i famigliari, il sindaco Luca Vecchi, i volontari della Croce Rossa di Toano a cui la figlia nel passato ha donato un’ambulanza. Alide è ancora lucida ed è assistita dalla figlia Donatella e dal genero Faker. La centenaria è originaria di Montericco di Albinea. Il marito Ambrogio Paroli era nato a Toano. "Mamma Alide – dice la figlia – compie 100 anni e la omaggiamo con profonda dedizione per essere stata una persona speciale. Un cuore che ama, come quello di mamma, non invecchia mai. In giovane età si era trasferita per lavoro a Milano e negli anni ’60 si sposò a Montericco con mio padre per poi abitare a Reggio".