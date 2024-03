La festa sfida il maltempo

Domani torna la tradizionale festa dei "Ciccioli in piasa", in centro storico a San Martino in Rio, che si trasforma nelle "terme del colesterolo". Nonostante le non buone previsioni meteo, la festa è confermata, pur se con l’annullamento della gara dei norcini coi paioli dei ciccioli, per motivi di sicurezza in vista di possibili pioviggini nel pomeriggio. Sono confermati alcuni paioli dimostrativi e tutto il resto del programma allestito dalla Pro loco e dalle altre associazioni del volontariato del territorio, insieme al Comune.

Attivi vari spazi della ristorazione, che ogni anno richiamano pure numerosi visitatori che arrivano da varie regioni italiane e perfino dall’estero, ospitati in una apposita area per i camperisti. Tra le specialità anche panzerotti, gnocco fritto per celiaci, porchetta, dolci vari e altro ancora.