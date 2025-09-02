La Festa Tricolore di Fratelli d’Italia. Al Parco Cervi sfilano i big di partito. Con due dibattiti aperti ai ‘rivali’ Pd

Europa, giustizia, decreto sicurezza, riforme, in una cornice nota e cara ai reggiani. Questi i temi sul piatto della terza Festa Tricolore provinciale, organizzata dal gruppo consigliare Fratelli d’Italia, nelle giornate del 12 e 13 settembre al parco Cervi (già campo Tocci), che avrà a disposizione il servizio ristorante del circolo Catomes Tôt. Il titolo, ‘Costruire l’alternativa’, mira a "sottolineare, oggi, anche alla luce dell’amministrazione Massari, la nostra intenzione di porci a capofila di coloro che costruiranno l’alternativa del futuro di questa città – apre Alessandro Aragona, segretario provinciale e consigliere regionale FdI – Prenderci l’onere e l’onore di questa operazione come forza di opposizione del territorio". Un ritorno alla tradizione, per FdI Reggio, proprio dove si teneva la festa di Alleanza Nazionale, "luogo che abbiamo voluto ritrovare per tante ragioni – continua Aragona – tra queste, l’idea di farlo diventare un appuntamento stabile nel calendario cittadino". Tanti ospiti di caratura nazionale, dirigenti locali, provinciali e regionali. Inaugurazione venerdì con un aperitivo conviviale. Sul palco poi salirà il ministro degli Affari Europei, Sud Italia, Coesione politica e Pnrr Tommaso Foti, che affronterà tematiche calde, legate alle varie crisi internazionali. Stesso giorno, in serata, ci sarà il senatore Marco Lisei presidente della commissione Covid, altro argomento spinoso. Sempre venerdì è poi previsto un momento molto atteso. "A differenza del palinsesto nazionale Pd, più autoreferenziale, abbiamo scelto un momento di confronto con la giunta – prosegue Aragona – Ci sarà il dibattito con il vicesindaco e assessore Lanfranco de Franco, sul piano casa, a cui sono invitati Confedilizia e associazioni di settore".

Sabato arriverà Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario di Stato alla Giustizia, per parlare di riforma con il deputato FdI Gianluca Vinci, e nel pomeriggio il senatore Alberto Balboni per un’analisi del controverso decreto sicurezza. Seguirà l’intervento dell’europarlamentare Stefano Cavedagna, per "fare il punto sulla nuova visione dell’Europa, grazie al sostegno di Fratelli d’Italia ad agricoltura e impresa".

La serata finirà con un panel, a cui parteciperà il senatore Michele Barcaiuolo, membro della 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, durante il quale sarà presentato il libro "La destra di governo. Da Pinuccio Tatarella a Giorgia Meloni", di Fabrizio Tatarella. Ospite, Marco Eboli, memoria storica della destra reggiana. Previsto poi un dibattito con tutti i capigruppo in Sala Tricolore a Reggio e un’ora di tempo a disposizione della cittadinanza. "Vogliamo essere pronti alle prossime elezioni per far capire ai reggiani che abbiamo a cuore i loro interessi – osserva Cristian Paglialonga, capogruppo FdI – cercando di risolvere i problemi che affliggono la città dopo anni di univoca gestione".