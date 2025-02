La Fials pungola il neo dg Ausl Fornaciari: "Ascolti di più i professionisti sanitari"

"Se il dottor Fornaciari pensa di impegnarsi per cambiare lo status quo ascolti i propri dipendenti iniziando davvero un percorso all’insegna della discontinuità. Allora sì che saremo pronti ad avere un dialogo costruttivo con lui e con l’azienda. Diversamente sarà battaglia dura come abbiamo fatto finora". Giuseppina Parente, sub commissario della Fials Reggio, avverte il neo dg dell’Ausl. "Ha detto in un’intervista che rispetto al periodo pre-Covid abbiamo 50 medici, 40 oss e 40 infermieri in più, ma non so dove li abbia visti – continua Parente – E io continuo a ricevere nel mio ufficio sindacale, lavoratori stanchi fisicamente delle condizioni di lavoro costretti a sopportare all’interno del Santa Maria Nuova. E spesso c’è un atteggiamento spocchioso da parte della dirigenza nei confronti dei lavoratori, di mancanza di ascolto delle loro esigenze anche più banali, che invece sarebbero sufficienti alla fidelizzazione dei professionisti".