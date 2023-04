La fibra ottica raggiunge la frazioni

CADELBOSCO SOPRA

Sono al via a Cadelbosco Sopra i cantieri di Open Fiber nell’ambito del progetto di digitalizzazione "Piano Italia 1 Giga" finanziato con risorse del Pnrr attraverso il bando indetto da Infratel. Ai fondi pubblici, che ammontano al 70% del progetto, si aggiunge un ulteriore 30% finanziato da Open Fiber. L’intervento riguarda zone non coperte da almeno una rete in grado di fornire velocità di connessione in download pari o superiori a 300 Mbits. A Cadelbosco Sopra il progetto riguarda in particolare le località di Zurco, Cantone e Gabbi, dove verrà stesa un’infrastruttura Ftth. Si prevede una connessione per circa 220 utenze, che si svilupperà per oltre 17 chilometri, con circa l’81% di essa che sarà realizzato con riutilizzo di cavidotti, reti sotterranee o aeree già esistenti, grazie a un accordo col Comune.