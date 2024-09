La ’Fiera dei Tori’ avrà un ricco antipasto

L’antica "Fiera dei Tori", che si svolgerà domenica 8 settembre, avrà nella giornata di sabato un gustoso e divertente antipasto con la Corsa Coloreda, il Romilia street food festival e tanta buona musica. La Holi partirà alle ore 17,30 dal Korner presso il Palazzetto dello sport: all’atto dell’iscrizione (5 euro, gratis per i bambini under 6 - info 3505114704) saranno fornite le bustine di polveri colorate. Al termine si terrà il "Colored Party". Dalle 19, in piazza Zanti, entreranno in funzione le cucine, le griglie e le friggitrici di truck, furgoni e roulotte, che proporranno sia piatti tipici italiani di varie regioni che prelibatezze etniche.

In particolare l’evento - che proseguirà anche domenica - è dedicato alle specialità di strada emiliane e romagnole. Sabato sera poi la piazza sarà animata dal Dj Set proposto dal Circolo Kessel. Se il lunapark sarà in funzione già da domani (venerdì 6) in piazzale Govi, la fiera vera e propria sarà inaugurata domenica mattina.

Di origine settecentesca e legata al mondo agricolo, è una delle due kermesse annuali di Cavriago ed è tutta declinata alla riscoperta dei prodotti enogastronomici locali. Tra gli eventi più interessanti di domenica degustazioni di balsamico a cura dell’Accademia Aceto Balsamico Tradizionale Terre di Canossa; la Festa Romagnola in piazza Benderi, con ballo liscio e gli Schioccatori di fruste, e soprattutto alle ore 15.30 la "Masterclass del cappelletto" a cura degli chef dell’Associazione Reggiana del Cappelletto (iscrizioni: 3389291690). Il corso, di durata di 2 ore circa, si svolgerà in piazza Zanti: al termine i partecipanti siederanno a tavola per mangiare i propri "caplet" insieme ad un buon bicchiere di Spergola. Il mercato ambulante e di artigianato artistico si snoderà tra strade e piazze dalle 8 del mattino alle 20.

f.c.