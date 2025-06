La fiera del cavallo a Ramiseto tra spettacoli, cibo e mercatini

Il cavallo del Ventasso torna al galoppo a Ramiseto: oggi si aprono i battenti della 38ª edizione della Fiera del Cavallo del Ventasso, che vedrà arrivare cavalieri da ogni parte, anche oltre i confini provinciali e regionali. Anche quest’anno Ramiseto, come sempre, ospita la kermesse, un appuntamento più sentito e partecipato in Appennino. Due giorni di festa, oggi e domani, dedicati alla valorizzazione di una razza equina autoctona e alla promozione delle tradizioni, dei sapori e delle eccellenze locali. La manifestazione è organizzata dal Comune di Ventasso in collaborazione con la Pro loco di Ramiseto, oltre a coinvolgere numerose realtà associative e di volontarie. Il programma prevede spettacoli equestri, attività varie e giochi per bimbi, mercatini, momenti gastronomici e musicali. Grande attenzione è rivolta alla dimensione popolare e alla valorizzazione del territorio: non mancheranno battesimo della sella, sfilate a cavallo, balli country, il mercato del contadino e la cucina tipica locale a cura come sempre dalle ‘resdore’ della Pro Loco. L’iniziativa si apre stamattina con l’inaugurazione del nuovo piazzale dedicato all’eroe carabiniere Salvo d’Acquisto. A seguire, per tutto il weekend, eventi per ogni età, con momenti di divertimento e convivialità. La Fiera è anche un momento per ricordare la storia e il valore del Cavallo del Ventasso, razza resistente e adatta all’ambiente della montagna. Il sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti sottolinea "l’importanza della manifestazione, che unisce tradizione e promozione del territorio, grazie all’impegno della Pro Loco e dei volontari, soprattutto giovani, che ogni anno si mettono in gioco per coinvolgere residenti e visitatori".

s.b.