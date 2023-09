La Fiera delle Tradizioni entra nel vivo, tra passeggiate e ballo liscio

La Fiera delle Tradizioni di Casalgrande, un appuntamento consolidato da oltre un secolo (fu istituita nel settembre 1861), entra nel vivo dell’edizione 2023. Si parte stasera alle ore 18 in via Santa Rizza con la camminata non competitiva “Du Pass ai Buiaun”, alle 20.30, al Bocciodromo presso il Planet Aut, cena della Terza Età con il ballo liscio della Lele Band (prenotazioni al 333 3983005).

Domani alle ore 20 in piazza Martiri della Libertà inaugurazione della Fiera con il Corpo Bandistico di Scandiano. Alle 20.30 apre la mostra “Cartoline da Casalgrande” in Sala Espositiva Gino strada; alle 20 invece la il Tractor Pulling con il tiro alla slitta, accompagnato dallo gnocco fritto degli Alpini. Alle ore 20.30, in via Aldo Moro, la serata ‘Associazioni al Centro’ e in piazza Martiri alle 21 le Notti Magiche del Marabù, madrina della serata Francesca Cipriani. Alle 21, in via Gramsci, concerto post -rock degli Affodoro.

Sabato l’evento di punta: i Nomadi in concerto (foto) alle 21 in Piazza Costituzione, seguiti dal dj set con “We love 2000”.