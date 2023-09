La Fiera di San Michele a Castelnovo Monti entra nel vivo

Grande attesa per la storica "Fiera di San Michele", che giunge quest’anno alla 551ª edizione. Si parte sabato, con l’inaugurazione ufficiale alle 10 in piazza Gramsci, fino a lunedì. In centro ci sarà il grande mercato ambulante, e nella zona del Centro Fiera, dopo alcuni anni di sospensione, torna la mostra mercato del bestiame, in piazza Peretti invece mercatini dell’antiquariato e del contadino.