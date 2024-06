La Fiera di San Quirino prosegue con la bellezza degli altari fioriti

La fiera di San Quirino a Correggio prosegue con eventi vari e con le celebrazioni religiose dedicate al santo patrono. Successo hanno avuto gli eventi dello scorso fine settimana, ad eccezione della parte di programma del tardo pomeriggio di domenica, che ha dovuto subire variazioni a causa del maltempo. Ed è per oggi che sono previste le celebrazioni religiose principali. Il tutto animato dalla bellezza e dalla suggestione degli altari fioriti, che in basilica addobbano i vari altari grazie al lavoro e alla fantasia dei fioristi locali, che si sono messi a disposizione per adornare alcuni spazi della storica basilica dedicata al patrono. Dopo il triduo, infatti, stamattina 10,30 nella basilica collegiata di San Quirino viene celebrata la messa, presieduta dal prevosto canonico Alberto Debbi, affiancato dai canonici della Collegiata e dai sacerdoti della locale Unità pastorale. Dopo la messa la benedizione con la reliquia del "Braccio". Alle 18,15 canto dei Vespri, preceduto dalla Lettura della Passione di San Quirino. Al termine il rito del bacio al "braccio di San Quirino". I fedeli che partecipano a queste celebrazioni hanno pure la possibilità di ammirare anche gli altari fioriti, in una specie di competizione di bellezza, colori e natura che impegna i migliori professionisti del settore del territorio.