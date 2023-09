La Fiera di Settembre a Bagnolo: Animazione e Divertimento

Entra nel vivo la fiera di Settembre a Bagnolo. Accanto alle consuete attrazioni del luna park e agli spettacoli in piazza Garibaldi, torna anche lo Spazio Giovani al Parco Europa con musica, intrattenimento e buon cibo. Oggi alle 15 in piazza aprono le esposizioni delle associazioni sportive e di volontariato, alle 18 inaugura la mostra "Arte e territorio" alle scuole elementari, oltre al raduno di auto d’epoca e gli stand gastronomici al parco Europa. Alle 21,30 in piazza il Galà dello sport con la partecipazione delle società sportive e della scuola di musica NonSoloNote (in caso di maltempo ci si sposta in teatro), alle 22 al parco il Flower Party, dj night by Furore. Domani alle 19 per gli appassionati di motori e curiosi si svolge il motoincontro "Passione Due Ruote Harley Davidson", alle 21,30 in piazza Garibaldi la sfilata "Colori di moda" con la partecipazione dei negozi locali. Al parco Europa l’evento "Bagnolo in… Sospeso". Lunedì alle 21,30 in piazza lo spettacolo "Fiaschi Show" con la compagnia dei Fiaschi di San Giovanni di Novellara; martedì esposizioni artistiche, alle 21,30 il concerto della Bagnolo Jazz Band e alle 23,30 il gran finale con i fuochi d’artificio. Mercoledì 6 settembre dalle 16 la Festa del bambino alle giostre del luna park.

a.le.