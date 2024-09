La fiera ’Piante e animali perduti’. Una folla per la 27ª edizione

È cominciata con una folla di visitatori, ieri mattina sotto il sole, la tradizionale fiera ’Piante e animali perduti’, XXVII edizione, in centro a Guastalla, portando la biodiversità per due giorni nella cittadina gonzaghesca.

In scena circa 500 espositori, tra vivaisti, artigiani, specialisti dell’enogastronomia ed esperti del settore agricolo provenienti da tutta Italia, per trasmettere la passione per l’ambiente e l’agricoltura e promuovere la difesa del territorio, della biodiversità e delle tradizioni. Sempre suggestiva l’area degli animali, all’ombra del palazzo ducale, dove si trovano esemplari rari, che attirano l’attenzione dei bambini e pure degli adulti, a diretto contatto con il mondo della natura, con una atmosfera dal sapore antico.

In esposizione in centro anche piante ornamentali e fiori: rose antiche e da collezione, camelie, orchidee, iris, piante acquatiche e fitodepuratrici, erbacee, piante perenni a fioritura autunnale, piante aromatiche e officinali. Sono presenti pure stand con piante da frutto insieme ai frutti antichi e rari, la cui coltura è stata progressivamente abbandonata, pur se in qualche caso recuperata, come dimostra la nuova era di prodotti come l’uva Fogarina. Non mancano le spezie, sementi e ortaggi, un patrimonio vegetale da salvaguardare.

Da segnalare, a Palazzo Ducale, la Mostra micologica e quella dei peperoncini piccanti. Si aggiungono i banchetti del mercatino dell’usato e dell’antiquariato, i giochi per bambini, le animazioni per famiglie, gli spettacoli di burattini, il raduno dei cestai con laboratori per imparare l’arte dell’intreccio. E poi visibile, ma solo in minima parte, il parco (privato) di Villa Minelli-Maiolani, in centro, un patrimonio ambientale conosciuto da pochi.

Alla fiera guastallese l’ingresso è a pagamento per i non guastallesi, mentre i residenti in loco entrano gratis.

a. le.