La fiera regala due giorni da leccarsi i baffi

Entra nel vivo, oggi e domani, la storica Fiera di San Quirino a Correggio, tra mercatino dell’arte e dell’ingegno, alle 10 e alle 16 una visita guidata alla cittadina con partenza dalla Casa del Correggio di via Borgovecchio, oltre a prodotti tipici e agricoli, gli stand della gastronomia in piazzale Carducci a cura delle società sportive, il Salotto gastronomico della Pro loco, gli stand dell’istituto San Tomaso e il "Gusto on the road" in piazza San Quirino.

In programma anche gli eventi religiosi: oggi alle 10,30 la messa solenne alla basilica di San Quirino presieduta dall’arcivescovo Giacomo Morandi. Mentre alle 18,15, sempre in basilica, è previsto il Vespro solenne con il bacio al braccio della reliquia del santo patrono correggese. Alle 21 nel cortile del municipio una sfilata sotto le stelle, mentre in piazza Garibaldi è in programma il concerto dei Ma Noi No. Il luna park resta attivo in via Fazzano.

Domani la fiera viene ufficialmente inaugurata dalle autorità alle 11,30 in corso Mazzini.

Da segnalare inoltre il laboratorio di fumetti con Alberto Olivieri dalle 16 alle 18, a cura di Ars Ventuno, i saggi musicali del Cepam in teatro dalle 16 alle 23, mentre alle 21,30 in piazza Garibaldi ci sarà il concerto degli "Oltre Laura", tributo a Laura Pausini, coi grandi successi della cantante romagnola. Insomma, due giorni pieni di appuntamenti ed eventi che renderanno la fiera particolarmente vivace ed interessante.